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На Okko выйдет экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:12

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет экранизацию повести Наринэ Абгарян «Манюня». Премьера многосерийного художественного фильма пройдет в рамках внеконкурсного сериального смотра кинофестиваля «Кинотавр», сообщили «Афише Daily» представители сервиса.

«Манюня» — комедийный сериал для детей и тех взрослых, которые не прочь изредка возвращаться в детство. Его действие, как и в книге, происходит в Армении 1980-х годов. Картина расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«С большим волнением узнала, что съемки первого сезона „Манюни“ закончились. Отдельной радостью стало известие о том, что фильм обрел дом, и зрители очень скоро смогут увидеть его на мультимедийном сервисе Okko. У каждой мечты свой срок и свое время исполнения. Пожалуй, это самый важный урок, который я извлекла. Не прекращайте мечтать, не предавайте себя. Мечты сбываются, когда в них веришь» — отметила Наринэ Абгарян.

Тираж «Манюни» на сегодняшний день превысил миллион экземпляров. Книга получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года» и была номинирована на премию «Большая книга», а спектакль на ее основе ставят в РАМТе. Абгарян — неоднократный лауреат литературных наград, в 2013 году ее удостоили премией «Лучший детский автор десятилетия».

Сериал, состоящий из 10 эпизодов, будет доступен на Okko в конце 2021 года.

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