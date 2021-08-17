Правительство выделит 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента для молодежи

Правительство России выделит 7 млрд рублей из резервного фонда на производство контента для духовно-нравственного воспитания молодежи. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства.

Получатель средств — АНО «Институт развития интернета». Гендиректор организации Антон Ключкин подтвердил эту информацию. Контент будет в том числе направлен на «формирование гражданской идентичности среди молодежи». Ранее на эти цели в бюджете было заложено 3 млрд рублей.

Финансовую поддержку получат не менее 200 интернет-проектов, деньги будут распределяться на конкурсной основе, отмечает РБК. По словам Ключкина, среди потенциальных участников — ВГТРК, Первый канал, RT, «Яндекс» и другие «крупные игроки рынка».

Институт развития интернета был создан в 2015 году основателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других организаций. Своей задачей организация называет «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение публичных и заказных отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

В 2019 году Владимир Путин поручил правительству создать центр производства контента для духовно-нравственного воспитания и его распространения интернете.