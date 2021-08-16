Москва заняла предпоследнее место в рейтинге спортивных городов России

Москва оказалась на предпоследней строчке в рейтинге спортивных городов России, антилидером стал Петербург. Об этом «Афише Daily» рассказали исследователи компании Ozon.
Чтобы оценить количество людей, увлеченных спортом, эксперты рассчитали «Индекс спортсменов». Они разделили сумму тех, кто занимается спортом больше одного раза в неделю, с количеством активных спортсменов в их окружении, на число взрослых трудоспособных жителей региона, и умножили частное на поправочный коэффициент.
Первое место занял Нижний Новгород: у него индекс спортсменов оказался равен 0,71. За ним идут Казань (0,68) и Самара (0,62). Москва и Петербург получили наименьший результат — 0,20 и 0,16 соответственно.
Также исследователи выяснили, жители каких регионов чаще других обещают себе начать заниматься спортом с понедельника, но не делают этого. В этом рейтинге первое место занял Ростов-на-Дону (0,67), в тройку лидеров также вошли Казань (0,65) и Нижний Новгород (0,64). Наименьший показатель — у Санкт-Петербурга (0,15) и Волгограда (0,14).
Еще один показатель, который вычислялся в ходе исследования, — «Индекс достигаторов». Он определяет важность спорта для жителей региона. В лидерах снова Нижний Новгород (0,68), Казань (0,67) и Ростов-на-Дону (0,63). В аутсайдерах — Москва (0,20), Волгоград (0,18) и Санкт-Петербург (0,16).
Авторы исследования также определили самые популярные виды спорта у россиян. На первом месте оказался бег (19% респондентов), на втором — волейбол (17%), на третьем — футбол (14%). В пятерку также вошли плавание (13%) и фитнес (11%). Почти треть опрошенных — 30% — проводят тренировки 2–3 раза в неделю, 17% — не чаще раза в неделю, а 15% — каждый день.