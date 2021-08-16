Москва заняла предпоследнее место в рейтинге спортивных городов России

Москва оказалась на предпоследней строчке в рейтинге спортивных городов России, антилидером стал Петербург. Об этом «Афише Daily» рассказали исследователи компании Ozon.

Чтобы оценить количество людей, увлеченных спортом, эксперты рассчитали «Индекс спортсменов». Они разделили сумму тех, кто занимается спортом больше одного раза в неделю, с количеством активных спортсменов в их окружении, на число взрослых трудоспособных жителей региона, и умножили частное на поправочный коэффициент.

Первое место занял Нижний Новгород: у него индекс спортсменов оказался равен 0,71. За ним идут Казань (0,68) и Самара (0,62). Москва и Петербург получили наименьший результат — 0,20 и 0,16 соответственно.