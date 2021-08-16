Лил Уэйн рассказал о попытке самоубийства в подростковом возрасте

Это привело к тому, что в 12 лет Уэйн солгал маме о своем школьном расписании, остался дома один и взял ее пистолет. «Я узнал, что у меня проблемы с психическим здоровьем, потому что я нажал на курок», — отметил он.

Многократный обладатель «Грэмми» признался, что столкнулся с ментальными проблемами впервые примерно в возрасте 10 лет. Тогда, как отметил музыкант, ему сказали, что он не сможет заниматься тем, чем он мечтал, — рэпом.

Американский рэпер Лил Уэйн рассказал в интервью телеведущему Эммануэлю Ачо о проблемах с психическим здоровьем и попытке самоубийства, которую музыкант предпринял в подростковом возрасте.

Перед тем, как совершить попытку суицида, Уэйн позвонил в полицию, поэтому правоохранители довольно быстро приехали к его дому и нашли его. Мальчика удалось спасти. По словам рэпера, желание покончить с собой возникло у него из‑за отсутствия открытости в семье.

«Тебе не к кому обратиться, не с кем поделиться, ты не можешь рассказать об этом своим школьным друзьям. С ними ты все еще пытаешься быть крутым», — объяснил Уэйн ситуацию, в которой оказался подростком.

Музыкант отметил, что случившееся навсегда изменило его мать. «Мама, которую я знал до того дня, в моей жизни и в жизни всех остальных, — я больше никогда не встречал, не видел и не слышал эту женщину», — рассказал рэпер.

Ранее Уэйн объяснял шрам на груди травмой, полученной во время игры с пистолетом. Теперь же он решился рассказать правдивую историю, чтобы помочь другим людям и привлечь внимание к проблеме ментального здоровья.