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В Перми взорвался электросамокат и разрушил стену в квартире. Владелец попал в реанимацию

Семён Гудошников
Сегодня в 19:53

В Перми взорвавшийся электросамокат разрушил межкомнатную перегородку и послужил причиной пожара. Об этом пишет местное издание 59.ru.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 августа, в однокомнатной квартире по адресу Юрша, 82, на 14-м этаже. По предварительным данным, электросамокат в это время находился на зарядке. После взрыва дым от возгорания заполнил всю лестничную клетку, в доме сработала пожарная сигнализация.

«Люди начали эвакуироваться. Кто попугая спасал, кто кошку. Я тоже сказала своей дочери бежать. Очень за нее переживала, потому что мы живем на 15-м этаже, и ей, чтобы покинуть дом, нужно было пробегать именно через эту квартиру», — сказала одна соседок.

Жильцы квартиры, где произошел взрыв, пытались самостоятельно справиться с огнем, и выбросили из окна горящий матрас. Знакомая владельца электросамоката сказала «Подъему», что мужчина «бегал в дыму и снимал видео для соцсетей», в итоге надышался угарным газом и попал в реанимацию.

Собеседница издания отметила, что арендатор «два дня пролежал под ИВЛ без сознания, сегодня очнулся». По информации 59.ru, пострадавший находится в больнице с ожогами 20% тела.

Это не первый случай, когда электросамокаты, поставленные на зарядку, взрываются, что приводят к трагическим последствиям. В июле москвич был госпитализирован с тяжелыми ожогами после подобного инцидента. В марте в сочинской квартире во время пожара, вероятной причиной которого стал взрыв электросамоката, погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын.

Эксперты предупреждают, что электросамокаты нельзя оставлять подключенными к сети после того, как они полностью зарядились. Также их нельзя заряжать у батарей отопления, печей и под солнечными лучами. Причиной взрыва зачастую становятся литий-ионные аккумуляторы, которые при коротком замыкании резко нагреваются и выделяют газы, в результате происходит вспышка. Поэтому важно не перегружать сеть, в которую включен электросамокат: не подключать к той же розетке ноутбуки, мобильные телефоны и другие устройства.

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