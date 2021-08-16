В Перми взорвался электросамокат и разрушил стену в квартире. Владелец попал в реанимацию

В Перми взорвавшийся электросамокат разрушил межкомнатную перегородку и послужил причиной пожара. Об этом пишет местное издание 59.ru.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 августа, в однокомнатной квартире по адресу Юрша, 82, на 14-м этаже. По предварительным данным, электросамокат в это время находился на зарядке. После взрыва дым от возгорания заполнил всю лестничную клетку, в доме сработала пожарная сигнализация.

«Люди начали эвакуироваться. Кто попугая спасал, кто кошку. Я тоже сказала своей дочери бежать. Очень за нее переживала, потому что мы живем на 15-м этаже, и ей, чтобы покинуть дом, нужно было пробегать именно через эту квартиру», — сказала одна соседок.

Жильцы квартиры, где произошел взрыв, пытались самостоятельно справиться с огнем, и выбросили из окна горящий матрас. Знакомая владельца электросамоката сказала «Подъему», что мужчина «бегал в дыму и снимал видео для соцсетей», в итоге надышался угарным газом и попал в реанимацию.

Собеседница издания отметила, что арендатор «два дня пролежал под ИВЛ без сознания, сегодня очнулся». По информации 59.ru, пострадавший находится в больнице с ожогами 20% тела.