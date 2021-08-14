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Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:45

Сотрудникам посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях», например американские флаги. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

Представитель Госдепартамента в беседе с The Hill назвал уничтожение конфиденциальных материалов стандартной оперативной процедурой при сокращении числа сотрудников.

По словам дипломатического источника CNN, в разведке допустили, что «Талибан»* может изолировать столицу Афганистана в течение ближайших трех дней. Однако это не означает, что боевики войдут в столицу, добавил собеседник телеканала.

Накануне талибы захватили город Пули-Алам — столицу афганской провинции Логар, которая находится в 80 километрах от Кабула. Власти также подтвердили, что террористы заняли второй по величине город страны Кандагар.

На фоне наступления боевиков власти США решили эвакуировать часть сотрудников посольства в Кабуле. По данным источника CNN, Вашингтон рассматривает возможность переместить дипмиссию в аэропорт Кабула.

Свои посольства в столице Афганистана также закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума».

* «Талибан» внесен в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.

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