Сильвестр Сталлоне стал первым актером, фильмы которого возглавляли прокат шесть десятилетий

Сильвестр Сталлоне стал первым актером, фильмы которого становились лидерами проката на протяжении шести десятилетий. Это случилось после того, как бокс-офис возглавила лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет», сообщил Deadline.

Боевик собрал за первые выходные в прокате 72,2 млн долларов. Сталлоне выступил в фильме в роли актера озвучки — он подарил свой голос Королю Акул Нанауэ.

Ранее лидерами проката становились такие картины с участием Сталлоне как «Рокки», «Рокки-2», «Рокки-3», «Рэмбо: Первая кровь», «Рэмбо: Первая кровь 2», «Рокки 4», «Кобра», «Оскар», «Скалолаз», «Разрушитель», «Специалист», «Полицейские», «Гонщик», «Неудержимые».

Всего Сталлоне работал над 46 кинофильмами. Из них двадцать занимали первое место бокс-офиса. В 2010 году Сталлоне стал первым актером, фильмы которого добились такого успеха в пяти десятилетиях подряд.