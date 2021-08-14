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Сильвестр Сталлоне стал первым актером, фильмы которого возглавляли прокат шесть десятилетий

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:17

Сильвестр Сталлоне стал первым актером, фильмы которого становились лидерами проката на протяжении шести десятилетий. Это случилось после того, как бокс-офис возглавила лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет», сообщил Deadline.

Боевик собрал за первые выходные в прокате 72,2 млн долларов. Сталлоне выступил в фильме в роли актера озвучки — он подарил свой голос Королю Акул Нанауэ.

Ранее лидерами проката становились такие картины с участием Сталлоне как «Рокки», «Рокки-2», «Рокки-3», «Рэмбо: Первая кровь», «Рэмбо: Первая кровь 2», «Рокки 4», «Кобра», «Оскар», «Скалолаз», «Разрушитель», «Специалист», «Полицейские», «Гонщик», «Неудержимые».

Всего Сталлоне работал над 46 кинофильмами. Из них двадцать занимали первое место бокс-офиса. В 2010 году Сталлоне стал первым актером, фильмы которого добились такого успеха в пяти десятилетиях подряд.

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