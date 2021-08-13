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Экология, выборы и олигархи: трейлер сериала «Зеленый мэр» от создателей «Трудных подростков»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:36

«Кинопоиск HD» выпустил первый трейлер сериала «Зеленый мэр». Об этом «Афише Daily» рассказали представители стрим-сервиса.

Действие происходит в небольшом российском городе, куда вот-вот нагрянет экологическая катастрофа. Трое друзей решают исправить ситуацию и создают зеленую партию, чтобы выдвинуть своего кандидата на выборы мэра. Они планируют изменить отношение к природе и экоответственности у жителей целого города, но придется посоревноваться с «ручным» чиновником местного олигарха.

Главные роли сыграли Илья Маланин («Аванпост», «На районе»), Василий Копейкин («Серебряные коньки»), Филипп Ершов («Красные браслеты»). Также в проекте снялись Григорий Сиятвинда («Отель „Элеон“»), Вероника Мохирева («Топи»), Евгений Шварцман («Аутло») и другие.

Производством занималась киностудия Prospect Production, которая продюсировала сериал «Трудные подростки». Создавался проект при поддержке Института развития интернета. Авторы идеи — Илья Ипатов, Алексей Слущев (оба «Интерны», «Девушки с Макаровым»), режиссер — Федор Балванович.

Премьера «Зеленого мэра» состоится 20 августа на платформе «Кинопоиск HD». В этот день выйдет сразу две серии, всего в проекте восемь эпизодов.

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