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Московскую корреспондентку Би-би-си Сару Рейнсфорд вышлют из России

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:20

Министерство иностранных дел России отказалось продлить московской корреспондентке Би-би-си Саре Рейнсфорд рабочую визу. Журналистка должна будет покинуть страну до 31 августа, когда истечет ее нынешняя виза, сообщает Bloomberg.

В МИДе это назвали ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам. Ни Би-би-си, ни сама корреспондентка не комментировали заявление ведомства.

9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. На вопрос журналистки о британских санкциях президент Беларуси ответил словами: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», а также назвал британцев «американскими прихвостнями».

В последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году — тогда страну пришлось покинуть корреспонденту The Guardian Люку Хардингу. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

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