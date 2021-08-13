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Adidas продаст Reebok за 2,1 млрд евро. Эта сумма в полтора раза меньше той, за которую бренд купили

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:27

Немецкая компания Adidas продаст принадлежащий ей бренд Reebok за 2,1 млрд евро. Об этом производитель спортивных товаров объявил на собственном сайте.

Новым владельцем Reebok станет американский холдинг Authentic Brands Group (ABG). Ему уже принадлежат марки одежды Forever 21 и Juicy Couture, а также спортивный журнал Sports Illustrated.

Сделка будет заключена в первом квартале 2022 года, считают в Adidas. Большую часть суммы покупатель выплатит наличными при закрытии сделки.

«Reebok был важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и команда, стоящая за ним, внесли в нашу компанию. Со сменой владельца, мы считаем, бренд Reebok будет иметь хорошие позиции для долгосрочного успеха», — заявил гендиректор Adidas Каспер Рорстед.

Adidas и Reebok были конкурирующими компаниями вплоть до объединения активов в 2006 году. Тогда стоимость Reebok была значительно выше и составляла 3,1 млрд евро. Во время пандемии продажи бренда упали, после чего Adidas решил его продать.

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