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Москва вошла в топ-3 городов с лучшей транспортной системой по версии McKinsey

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:19

Консалтинговая компания McKinsey провела исследование «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха». В нем эксперты пришли к выводу, что Москва входит в тройку городов мира с лучшей организацией транспорта.

Столицу России сравнивали с другими мегаполисами, в которых проживает более 5 млн человек, где валовый региональный продукт превышает 10 тыс. долларов на душу населения, а количество автомобилей составляет свыше 150 на 1 тыс. человек. В выборку включили дополнительно еще четыре города, фигурировавших в рейтингах по развитию транспортных систем.

Таким образом в исследование вошли Пекин, Шэньчжэнь, Шанхай, Токио, Бангкок, Сеул, Гонконг, Сингапур, Лондон, Мадрид, Берлин, Париж, Милан, Стамбул, Петербург, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Торонто, Мехико, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Сидней и Йоханнесбург.

Лидером рейтинга оказался Сингапур. Второе место занял Пекин. Последний, как и Москва, поднялся в перечне за счет расширения линий метро и железных дорог, а также увеличению числа велосипедных дорожек и пешеходных улиц, и развитию аренды транспортных средств.

По словам специалистов McKinsey, для улучшения своих позиций в дальнейшем Москве нужно увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом и улучшить мобильное транспортное приложение.

В целом, исследователи оценивают физическую и финансовую доступность транспорта, его эффективность, удобство использования, безопасность и соответствие принципам устойчивого развития, в частности, экологичности.

На данный момент российская столица показывает хороший результат в рейтинге эффективности (1-е место) за счет выделенных полос, экспресс-маршрутов и роста метро. Также отмечается время ожидания поезда в метро, оно составляет 1,5 мин в час пик (это третий показатель в мире).

Кроме того, McKinsey определили Москву в топ-3 городов с самой высокой скоростью движения общественного транспорта — около 21 км/ч в час пик. За последние годы улучшилась ситуация с физической доступностью транспорта, это позволило подняться с 6-го места рейтинга 2018 года.

Слабые стороны города сегодня — это удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. По последнему критерию Москва находится только на 10-м месте из‑за отсутствия ограничений на проезд автомобилей в центре, в том числе экологических ограничений.

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