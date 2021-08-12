Верхувен, Фархади и Вирасетакун: Strelka Film Festival объявил программу кинопоказов

Кинофестиваль Strelka Film Festival пройдет с 22 по 29 августа. На нем покажут картины из программы прошедшего каннского смотра. В частности, фильмом открытия станет «Искушение» Пола Верхувена, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Помимо российской премьеры «Искушения», гостей фестиваля ждут показы драмы «Герой» Асгара Фархади, мистической ленты «Мемория» Апитчатпонга Вирасетакуна с Тильдой Суинтон в главной роли и сатирического фильма «Суперзвезда» Брюно Дюмона с Леа Сейду.

Также в программе Strelka Film Festival — сериал «Коса» Игоря Волошина о девушке-следователе, анимационная картина «Криптополис» Дэша Шоу о ветеринаре, спасающей фантастических животных, и комедия Ленни и Арпо Гюи «Мазершмукерс» о поисках пропавшей собаки.

Кроме того, на фестивале Наталья Мещанинова представит проект «Пингвины моей мамы», рассказывающий о 15-летнем подростке, который мечтает стать стендап-комиком и пытается преодолеть психологическую травму от появления дома нескольких приемных детей.

В предпоследний день Strelka Film Festival покажет ленту, получившую приз за лучший сценарий на недавнем Каннском фестивале, — драму Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины». Она посвящена принятию ошибок прошлого и снята по рассказу Харуки Мураками.

«Акцент программы этого года сделан на главных фильмах совсем недавно завершившегося Каннского фестиваля — его самой престижной, наградной, конкурсной части. Безусловно, новые фильмы Пола Верхувена, Асгара Фархади, Апичатпонга Вирасетакуна, Брюно Дюмона, Рюсукэ Хамагути ожидаются сегодня с наибольшим градусом нетерпения», — рассказал программный директор Strelka Film Festival by Kion Стас Тыркин.

Посмотреть полное расписание кинопоказов и купить билеты на них уже можно на сайте мероприятия. Фильм закрытия фестиваля пока неизвестен, его организаторы объявят позднее.