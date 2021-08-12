Бывшей главе «Открытой России» в Пскове Милушкиной назначили 10,5 года колонии по делу о наркотиках

Бывшего координатора псковского отделения «Открытой России»* Лию Милушкину приговорили к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о наркотиках с отсрочкой наказания до 2024 года. Об этом сообщает издание «Псковская губерния».

Мужу экс-главы отделения, активисту Артему Милушкину назначили 11 лет колонии строго режима. Он проходит по тому же делу, что и его супруга. После оглашения приговора он сломал скамейку в клетке в зале суда.