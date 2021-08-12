Бывшей главе «Открытой России» в Пскове Милушкиной назначили 10,5 года колонии по делу о наркотиках

Бывшего координатора псковского отделения «Открытой России»* Лию Милушкину приговорили к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о наркотиках с отсрочкой наказания до 2024 года. Об этом сообщает издание «Псковская губерния».
Мужу экс-главы отделения, активисту Артему Милушкину назначили 11 лет колонии строго режима. Он проходит по тому же делу, что и его супруга. После оглашения приговора он сломал скамейку в клетке в зале суда.
Прокурор запрашивал для активистки 12 лет колонии, для ее мужа— 16 лет.
Лию и Артема Милушкиных задержали в январе 2019 года. Им вменялась часть 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Артема также обвинили в организации поджогов.
Свою вину супруги не признали. Они назвали дело политически мотивированным. В декабре 2018 года Милушкин жаловался, что сотрудники уголовного розыска следят за ним.
* «Открытая Россия» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.