перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Смерть звезды «Шерлока», самосознание жителей Мурино и другие новости дня
20:45 дайджест
Шайя ЛаБаф снимется в фильме Абеля Феррары. Это будет его первая роль после скандала с FKA Twigs 20:43
Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года 19:37
Бывшей главе «Открытой России» в Пскове Милушкиной назначили 10,5 года колонии по делу о наркотиках 19:35
DVIDSHUB/Flickr Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана
Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана Обновлено в 19:06
Дело о разливе нефти у Новороссийска переквалифицировали на более тяжкое. В консорциуме КТК обыски 18:54
ClipClips/YouTube Умерла британская актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок»
Умерла британская актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок» 18:50
На аукцион выставят одиннадцать картин Пикассо стоимостью более 100 млн долларов 18:24
«Титаник-2» и «Выгульщик собак» с Рэдклиффом: американка собрала фейковые фильмы из реальных картин 18:13
Instagram удалил постер фильма Педро Альмодовара с изображением соска. А затем извинился 18:00
«Стрелка» анонсировала концерт Mancave — нового проекта Липелиса, Брода, Аверина и других музыкантов 17:58
RitaFlores69/Instagram Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника 17:23
Суд приговорил звезду K-pop Сынни к трем годам по делу о сутенерстве 17:17
На бульваре в Мурино убрали плитку, чтобы возвести фуд-молл. Жители сами уложили ее на место 16:40
«Союзмультфильм» выпустит парфюм в честь 55-летия Чебурашки 16:32
«Не надо стесняться»: ИМИ и «Афиша Daily» выпустили книгу о постсоветской поп-музыке 15:52
Японской олимпийской чемпионке выдадут новую медаль после того, как первую укусил мэр Нагои 15:37
Martin Lopez/Pexels В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям
В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям 15:22
Уилл Смит, Адам Драйвер и Мэтт Деймон: главные претенденты на «Оскар-2022» 15:03
Красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров 14:59
Отключить рекламу

Бывшей главе «Открытой России» в Пскове Милушкиной назначили 10,5 года колонии по делу о наркотиках

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:35

Бывшего координатора псковского отделения «Открытой России»* Лию Милушкину приговорили к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о наркотиках с отсрочкой наказания до 2024 года. Об этом сообщает издание «Псковская губерния».

Мужу экс-главы отделения, активисту Артему Милушкину назначили 11 лет колонии строго режима. Он проходит по тому же делу, что и его супруга. После оглашения приговора он сломал скамейку в клетке в зале суда.

Прокурор запрашивал для активистки 12 лет колонии, для ее мужа— 16 лет.

Лию и Артема Милушкиных задержали в январе 2019 года. Им вменялась часть 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Артема также обвинили в организации поджогов.

Свою вину супруги не признали. Они назвали дело политически мотивированным. В декабре 2018 года Милушкин жаловался, что сотрудники уголовного розыска следят за ним.

* «Открытая Россия» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Минюст РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить