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Умерла британская актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:50

В Великобритании скончалась актриса Юна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Ей было 84 года. О ее смерти сообщила Би-би-си.

Стаббс умерла в своем доме в Эдинбурге в окружении семьи, рассказал изданию ее агент Ребекка Блонд. По ее словам, актриса была больна в течение нескольких месяцев. От какого именно недуга страдала артистка, не уточняется.

«Мы отчаянно грустны от того, что потеряли не только замечательную актрису, чья карьера на экране и на сцене, длившаяся более пятидесяти лет, была такой необычайно разнообразной, <…> но и невероятно забавного, элегантного, стильного, красивого, великодушного и доброго верного друга», — сказала Блонд.

Карьера Стаббс началась еще в 1960-х годах, когда она снялась в таких проектах, как «Пока смерть не разлучит нас» и «Летние каникулы». Позднее бывшая танцовщица стала звездой сериалов «Убийства в Мидсомере», «Самая плохая ведьма» и «Ворзел Гаммидж».

Кроме того, Стаббс выступала в британских театрах «Олд Вик», Donmar Warehouse, «Крусибл» и других. Также она была уважаемой художницей — ее картины выставлялись в лондонской Королевской академии.

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