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Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:45
Обновлено сегодня в 19:06:

Движение «Талибан»* захватило Герат — третий по величине город в Афганистане. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на афганские службы безопасности, передает ТАСС.

Боевики террористического движения «Талибан»* захватили Кандагар — второй по величине город Афганистана. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Кандагар завоеван», — написал он в своем твиттере.

О захвате города также сообщил другой представитель талибов — Кари Ахмади. Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.

Накануне сообщалось, что «Талибан» взял стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул — Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей.

«Талибан» начал наступление на фоне постепенного вывода войск США из Афганистана. Несколько дней назад источник в ЕС сообщил, что талибы взяли под контроль 65% территории страны. По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.

* «Талибан» внесен в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.

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