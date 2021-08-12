Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения предлагает с марта 2022 года продавать крепкий алкоголь с содержанием спирта более 16,5% только с 21 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Минздрав разработал поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Соответствующий документ уже подписал замглавы ведомства Евгений Камкин.

В пояснительной записке сказано, что употребление алкоголя небезопасно для развития мозга, который формируется только к 21 году. Специалисты министерства отметили, что спиртное может привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

В 2019 году ведомство уже подготавливало подобный законопроект. Планировалось, что его введут уже с января 2020 года.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что подобный запрет — мировая практика: например, в США, Египте, Индонезии и Казахстане алкоголь нельзя продавать лицам младше 21 года.

Однако Минфин раскритиковал проект, а Минэкономразвития отметил, что новые правила усложнят работу ритейлеров, поскольку продавцам придется тратить время на определение крепости алкоголя.