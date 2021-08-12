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WhatsApp научился копировать данные с iOS-гаджетов на устройства, работающие на Android

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:46

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию копирования данных между гаджетами на разных операционных системах — iOS и Android. Об этом сообщил Mashable.

Теперь историю чатов можно будет сохранить при смене устройства. Первым делом такая опция появится у пользователей смартфонов Samsung. Компания заявила, что клиенты получат возможность «безопасно загрузить свой опыт в WhatsApp со старого iPhone на новый Galaxy».

Причем переместить с одного гаджета на другой можно будет не только сами беседы, но и фотоматериалы, в них содержащиеся, а также голосовые сообщения.

По данным Engadget, новая функция появится на смартфонах Samsung, поддерживающих Android 10 и более поздние версии ОС, в «ближайшие недели». Позднее аналогичный сервис предоставят и пользователям iOS, однако точные даты пока неизвестны.

Чтобы перенести данные с одного устройства на другое, потребуется подключить смартфоны друг к другу с помощью совместимого кабеля Lightning-USB-С или адаптера. Процесс отправки информации будет запущен с помощью инструмента Samsung Smart Switch. Он станет первым официальным способом передачи бесед и мультимедиа-данных с iPhone на гаджеты Samsung.

Прежде WhatsApp предлагал только возможность переноса чатов для устройств на одинаковых операционных системах. Для смены iOS на Android (или Android на iOS) требовалось использовать сторонние приложения.

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