Пушкинский музей представил плейлисты для разных своих залов

«Факт: если зайти в зал с картинами художников Барбизонской школы в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и включить The Doors — Riders on the Storm, вам может показаться, что Джим Моррисон писал этот трек в этом зале. Серьезно. Там тоже ветер и дождь на фоне. И по настроению буквально то, что надо, чтобы рассматривать все эти пейзажи», — рассказала Львова.