Пушкинский музей представил плейлисты для разных своих залов

ГМИИ имени Пушкина представил плейлисты для разных своих залов. В них вошли популярные композиции, которые подойдут для прогулок по музею и сделают их еще более атмосферными и интересными, сообщил Srsly.

Идея подготовить саундтреки к экспозиции пришла в голову участнице программы «Пушкинский Youth» Анастасии Львовой. Она подобрала песни, соответствующие не только залам музея, но и его отдельным экспонатам.