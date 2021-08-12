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Пушкинский музей представил плейлисты для разных своих залов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:10

ГМИИ имени Пушкина представил плейлисты для разных своих залов. В них вошли популярные композиции, которые подойдут для прогулок по музею и сделают их еще более атмосферными и интересными, сообщил Srsly.

Идея подготовить саундтреки к экспозиции пришла в голову участнице программы «Пушкинский Youth» Анастасии Львовой. Она подобрала песни, соответствующие не только залам музея, но и его отдельным экспонатам.

Например, плейлист «Барбизонцы и Шехерезада» рекомендуют слушать в девятом зале Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, «Итальянское диско» — в 28-м зале, а «Смотреть на дискобола», как можно догадаться, — у античной статуи «Дискобол».

«Факт: если зайти в зал с картинами художников Барбизонской школы в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и включить The Doors — Riders on the Storm, вам может показаться, что Джим Моррисон писал этот трек в этом зале. Серьезно. Там тоже ветер и дождь на фоне. И по настроению буквально то, что надо, чтобы рассматривать все эти пейзажи», — рассказала Львова.

Все плейлисты опубликованы в профиле «Пушкинский Youth» на Spotify. Там можно найти треки к скульптурам «Давид» и «Мальчик-рыбак», а также общие подборки, такие как «Кино-музей» и «Пережить травму в музее».

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