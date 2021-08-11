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В сети появился трейлер фильма «Иван Денисович» — первой российской экранизации рассказа Солженицына

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

В сети появился трейлер первой российской экранизации рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Фильм называется «Иван Денисович» и выйдет в кинотеатрах 23 сентября.

Режиссером картины выступил Глеб Панфилов («В круге первом», «Васса», «В огне брода нет»). Он же написал сценарий киноадаптации. Операторами проекта выступили Михаил Хасая и Михаил Агранович. Главную роль в ленте исполнил Филипп Янковский.

Помимо Янковского, в фильме также снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Сергей Карякин, Александр Коротков, Владимир Еремин, Михаил Хмуров и Инна Чурикова.

«Иван Денисович» расскажет историю солдата, который после освобождения из немецкого плена оказывается заключенным в своей собственной стране. В лагере его ждут тяжелая работа, несправедливость, голод, унижение и страх.

«Даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работающий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо», — рассказали о герое создатели фильма.

В ленте зрители увидят последние дни из десятилетнего заключения Ивана Денисовича. Они смогут узнать, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и выйдет ли он всего через несколько дней — или когда‑либо — на свободу.

«Один день Ивана Денисовича» — первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принесшее ему мировую известность. Оно вышло в журнале «Новый мир» в 1962 году и, как считают литературоведы и историки, повлияло на весь ход советской истории.

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