Фестиваль экспериментального кино MIEFF объявил публичную и онлайн-программу

Фестиваль экспериментального кино MIEFF, который стартует 11 августа, объявил публичную и онлайн-программу. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.

Онлайн-программа пройдет на кинофестивале впервые. С 11 по 17 августа на платформе «Глазок» можно будет бесплатно посмотреть девять работ, которые были отобраны среди почти 500 заявок, присланных в рамках опен-колла. Все картины будут доступны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы программы «Сколько длится настоящее» будут сопровождаться выступлениями экспертов по вопросам, которые затрагиваются в фильмах. Философ Даниил Аронсон расскажет о проблемах глобальной политики в области экологии («Кем мы были»), исследователь постгуманизма Максим Мирошниченко — о технологических утопиях («Повсюду свет»), специалист по animal critical studies Екатерина Никитина — о пределе взаимовыгодных отношений между людьми и нечеловеческими агентами («Пир»). Все эти исследователи примут участие в заключительной дискуссии, которая пройдет 17 августа в ДК «Рассвет».

В рамках программы «Перекрестки» состоится спецпоказ работы российского режиссера Дмитрия Венкова «Гимны Московии» и канадского художника Марка Льюиса «Галвестон». Семи и 14-минутную короткометражки покажут друг за другом 15 августа в «Иллюзионе». А затем обсудят их сходства и различия с авторами обеих работ и кинокритиком Гордеем Петриком.