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Распалась группа Chromatics

Семён Гудошников
Сегодня в 21:44

Американская синти-поп-группа Chromatics прекращает свое существование. Об этом объявили в инстаграме участники коллектива Рут Раделет, Адам Миллер и Нэт Уолкер.

«После долгих размышлений мы втроем приняли трудное решение завершить Chromatics. Мы хотели бы поблагодарить всех наших фанатов и друзей, которых мы приобрели на этом пути: мы бесконечно благодарны за вашу любовь и поддержку. Это была поистине незабываемая глава в нашей жизни, и без вас мы бы не справились», — написали музыканты.

Четвертый участник группы, продюсер и мультиинструменталист Джонни Джуэл не упоминается в объявлении. Причины распада коллектива артисты не уточнили. В ближайшее время они пообещали поделиться своими новыми проектами.

Chromatics были образованы в Портленде в 2001 году. За время своего существования они успели выпустить более 10 альбомов, последний — «Faded Now» — вышел в прошлом году и, по сути, был делюкс-изданием предыдущего «Closer to Frey».

В апреле 2020-го музыканты опубликовали треклист альбома «Dear Tommy», который был анонсирован еще в 2014 году и, кажется, даже был записан. Однако в 2017-м появилась информация, что Джонни Джуэл уничтожил все копии пластинки, включая 25 тыс. физических экземпляров.

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