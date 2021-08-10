В петербургском «К-30» пройдет официальный шоукейс бара Simach

28 августа в петербургском культурном центре «К-30» состоится официальный шоукейс московского бара Simach. Его проведет Денис Симачев в рамках серии событий Catch Yours от Ballantine’s. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Вечеринка Catch Yours x Simach будет направлена на поддержку клубного комьюнити. В ней примут участие представители диджейского объединения Low Budget Family Сергей Оранж, Марк Щедрин и Александр Жилин, а также Timofey и Cable Toy.

На мероприятии вспомнят культовый проект Симачева — Shop & Bar Denis Simachev, закрывшийся весной 2019 года. Именно его наследником стал бар Simach. Гости вечера смогут попробовать коктейли из карты Shop & Bar Denis Simachev.

«Вряд ли мы вновь двинем хохлому в массы, но атмосфера беспробудного кутежа, которая вывела Simach в фавор у очень разношерстной публики и сделала его символом круглосуточной Москвы, гарантирована», — пообещали организаторы вечеринки.

Она стартует в 20.00. Попасть на шоукейс можно будет по билетам. Они продаются на сайте проекта Catch Yours. Их стоимость составляет 600 рублей.