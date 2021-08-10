Шереметьево ищет «голос аэропорта» ко дню рождения воздушной гавани

Аэропорт Шереметьево ищет человека для озвучивания праздничных и официальных объявлений во всех терминалах. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «VK Работа».

Кандидат должен обладать поставленным голосом, владеть навыками диктора на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке. Его главной задачей станет запись объявлений, которые будут звучать в терминалах аэропорта до конца августа во время празднования дня рождения Шереметьево.

В резюме, в разделе «Обо мне» соискателю нужно будет ответить на вопрос, почему именно его голос должен звучать в аэропорту, а также приложить ссылку на аудиозапись со своей версией поздравления с днем рождения.

Понравившийся кандидат получит возможность на несколько дней стать «голосом авиагавани», ему также проведут экскурсию по аэропорту и подарят памятные сувениры.

Откликнуться на вакансию можно через сервис «VK Работа».