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В Италии опубликовали онлайн самую старую книгу о шахматах. Она была написана в XVI веке 2:02
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В Италии опубликовали онлайн самую старую книгу о шахматах. Она была написана в XVI веке

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

В сети опубликовали самую старую книгу об игре в шахматы — сочинение итальянского шахматиста Орацио Джануцио делла Мантии «Книга, в которой говорится о манере игры в шахматы». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ANSA.

Работа была впервые издана в Турине в 1597 году и представляла собой учебник по игре. В данный момент уникальное издание из 128 страниц хранится в Исторической библиотеке города. Его недавно перевели в цифровой формат и представили онлайн.

Всего в XVI веке было издано 200 таких книг. Все они состоят из введения и трех глав и содержат большое количество рисунков. Первая часть сочинения посвящена благотворному воздействию шахмат на играющих. По мнению автора, игра успокаивает и умиротворяет.

Орацио Джануцио делла Мантия — итальянский военачальник, представитель аристократического семейства, служившего австрийскому герцогству. Он считается автором самого древнего в Италии пособия по теории шахматной игры.

Сама игра в шахматы, как полагают историки, появилась свыше 1,5 тыс. лет назад и распространилась в Индии и Персии. Одна из ее версий — шатрандж — попала в Европу около X века и была модицифирована.

Именно она превратилась в те шахматы, которые мы знаем. Современная версия правил игры сформировалась к XV веку, а в XIX веке начали проходить Чемпионаты миры по шахматам. Первого победителя определили в 1886 году.

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