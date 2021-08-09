Девять человек погибли во Владикавказе из‑за поломки кислородной системы в больнице

Девять пациентов республиканской клинической больницы скорой помощи Владикавказа погибли из‑за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Северной Осетии.

Пациенты находились на ИВЛ, проблема возникла из‑за поломки кислородной системы. Сейчас больных подключили к резервной системе. В больницу вызваны реаниматологи, каждый пациент находится под наблюдением, заявили в министерстве.

«71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии», — отметили там.

Глава республики Сергей Меняйло сказал, причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы под землей. Его обнаружили, сейчас идут работы по его раскопке и восстановлению трубы.

В больницу начали возить кислород в баллонах из Моздока и Краснодара — 2 тонны и 35 тонн соответственно. Минздрав пообещал помочь с доставкой кислорода.