перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Брайан Мэй заявил, что у «Богемской рапсодии» может появиться продолжение 22:50
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова/«ВКонтакте» Экс-студентки биофака МГУ обвинили в изнасиловании сотрудника биологической станции университета
Экс-студентки биофака МГУ обвинили в изнасиловании сотрудника биологической станции университета 22:37
Умерла актриса Марки Пост. Она снималась в «Клинике» и «Ночном суде» 22:11
Девять человек погибли во Владикавказе из‑за поломки кислородной системы в больнице 22:06
Депутаты Мосгордумы обратились в Верховный суд и МВД в связи с делами о «перекрытии дорог» 21:41
Netflix представил трейлер мультфильма «Ведьмак. Кошмар Волка» — спин-офф сериала с Генри Кэвиллом 21:25
Арест стендапера за шутку, проверка книги Киры Ярмыш и другие новости дня 20:37 Дайджест
Stroganova/Pixabay В «ВКонтакте» появятся реакции. Их можно будет поставить вместо лайков под постами, фото и видео
В «ВКонтакте» появятся реакции. Их можно будет поставить вместо лайков под постами, фото и видео 20:20
Доклад ООН: человечеству не удастся остановить таяние ледников и повышение уровня Мирового океана 19:17
«Импресарио» запустил новый танцевальный маршрут — в парке «Зарядье» 19:02
В Москве задержали кандидата в Госдуму, который хотел помочь активистке, забравшейся на дерево 18:19
На картах Apple Чечню обозначили как Ичкерию*. В Госдуме предложили ответить санкциями 17:59
Пресс-служба президента Российской Федерации Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму
Верховный суд признал законным исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму 17:58
Книгу Киры Ярмыш проверят на пропаганду наркотиков, самоубийств и ЛГБТК+ 17:39
МС Сенечка и «Тима ищет свет» выступят на фестивале креативных индустрий G8 в Москве 17:08
В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад. Его задержали Обновлено в 16:46
В Garage Screen пройдет кинопрограмма «Командная игра» — об отношениях и взаимоподдержке 16:16
Stand-Up Club/«ВКонтакте» Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских 15:22
МакSим переведут из реанимации в обычную палату 14:52
Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции 14:39
Отключить рекламу

Девять человек погибли во Владикавказе из‑за поломки кислородной системы в больнице

Семён Гудошников
Сегодня в 22:06

Девять пациентов республиканской клинической больницы скорой помощи Владикавказа погибли из‑за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Северной Осетии.

Пациенты находились на ИВЛ, проблема возникла из‑за поломки кислородной системы. Сейчас больных подключили к резервной системе. В больницу вызваны реаниматологи, каждый пациент находится под наблюдением, заявили в министерстве.

«71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии», — отметили там.

Глава республики Сергей Меняйло сказал, причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы под землей. Его обнаружили, сейчас идут работы по его раскопке и восстановлению трубы.

В больницу начали возить кислород в баллонах из Моздока и Краснодара — 2 тонны и 35 тонн соответственно. Минздрав пообещал помочь с доставкой кислорода.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
ИТАР-ТАСС
Люди
Сергей Меняйло
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить