В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад

Неизвестный мужчина, вооруженный ножем, ворвался в частный детский сад в городе Кудрово под Петербургом. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на местную администрацию.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором злоумышленник ходит по крыше беседки. Mash на Мойке отмечает, что мужчина был в неадекватном состоянии, кричал и требовал встречи с полицейскими. По информации телеграм-канала, детей в это время в садике не было.