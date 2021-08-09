В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад

Неизвестный мужчина, вооруженный ножем, ворвался в частный детский сад в городе Кудрово под Петербургом. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на местную администрацию.
В телеграм-каналах появилось видео, на котором злоумышленник ходит по крыше беседки. Mash на Мойке отмечает, что мужчина был в неадекватном состоянии, кричал и требовал встречи с полицейскими. По информации телеграм-канала, детей в это время в садике не было.
Персонал нажал на тревожную кнопку, но, как пишет РИА «Новости», злоумышленник скрылся до приезда полиции. Сейчас его ищут. По предварительным данным, никто не пострадал.
47news отмечает, что инцидент произошел около двух часов дня в детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте. Заведущая детсада сказала, что не видела в руках злоумышленника нож, но дети говорят, что он был.