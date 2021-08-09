перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад 15:45
Stand-Up Club/«ВКонтакте» Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских 15:22
МакSим переведут из реанимации в обычную палату 14:52
Умер Сергей Ковалев — правозащитник и диссидент, один из авторов российской Конституции 14:39
Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль 13:46
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры 12:46
Yuri Degtyarev/Flickr Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки: вузам рекомендуется перевести непривитых студентов на удаленку 11:36
В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса 11:26
Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага» 10:30
Роспотребнадзор: постковидный синдром наступает через несколько месяцев после выздоровления 9:39
Скандалы, победы и рекорды: итоги Олимпийских игр в Токио Вчера в 21:29
Michael Steele/Getty Images В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой
В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из‑за фото с российской спортсменкой Вчера в 19:48
Переход Месси в «ПСЖ», итоги Олимпиады и другие новости дня Вчера в 18:51 Дайджест
Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас Вчера в 18:00
Исследование: плавание стимулирует работу головного мозга и улучшает память Вчера в 16:54
В Москве ежедневно прививается более 80 тыс. человек Вчера в 16:49
Roman Alyabev/Flickr Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19
Студентам не нужно будет проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 Вчера в 15:45
Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала Вчера в 15:18
«Рен ТВ»: Любовь Соболь покинула Россию Вчера в 15:12
В Беларуси из школьной программы по литературе исключили Набокова, Солженицына и Алексиевич Вчера в 14:10
Отключить рекламу

В петербургском Кудрове неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Неизвестный мужчина, вооруженный ножем, ворвался в частный детский сад в городе Кудрово под Петербургом. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на местную администрацию.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором злоумышленник ходит по крыше беседки. Mash на Мойке отмечает, что мужчина был в неадекватном состоянии, кричал и требовал встречи с полицейскими. По информации телеграм-канала, детей в это время в садике не было.

Персонал нажал на тревожную кнопку, но, как пишет РИА «Новости», злоумышленник скрылся до приезда полиции. Сейчас его ищут. По предварительным данным, никто не пострадал.

47news отмечает, что инцидент произошел около двух часов дня в детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте. Заведущая детсада сказала, что не видела в руках злоумышленника нож, но дети говорят, что он был.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
47news.ru
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить