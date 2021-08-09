С 23 августа по 6 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen состоится кинопрограмма «Командная игра» при поддержке Газпромбанка. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В «Командную игру» вошло пять классических американских фильмов, чьи главные герои обретают себя благодаря отношениям с друзьями, близкими, коллегами, наставниками и единомышленниками. Все киноленты транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Какими мы были»

23 августа, 20.00

Мелодрама Сидни Поллака 1973 года с Барброй Стрейзанд и Робертом Редфордом в главных ролях. Фильм был шесть раз номинирован на «Оскар», а знаменитый саундтрек «The Way We Were» получил высшую награду Американской киноакадемии.