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В Garage Screen пройдет кинопрограмма «Командная игра» — об отношениях и взаимоподдержке

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:16

С 23 августа по 6 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen состоится кинопрограмма «Командная игра» при поддержке Газпромбанка. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В «Командную игру» вошло пять классических американских фильмов, чьи главные герои обретают себя благодаря отношениям с друзьями, близкими, коллегами, наставниками и единомышленниками. Все киноленты транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Какими мы были»

23 августа, 20.00

Мелодрама Сидни Поллака 1973 года с Барброй Стрейзанд и Робертом Редфордом в главных ролях. Фильм был шесть раз номинирован на «Оскар», а знаменитый саундтрек «The Way We Were» получил высшую награду Американской киноакадемии.

«Страстная и непреклонная политическая активистка Кэти Мороски принадлежит к рабочему классу. Парень из богатой семьи Хаббел Гардинер — легкомысленный спортсмен, окруженный шумной компанией. Они из разных миров, но их неумолимо тянет друг к другу — сначала в колледже, где Кэти выступает против режима Франко, в то время как Гардинер открывает в себе писательский талант, а затем после Второй мировой, когда они случайно встречаются снова».
Аннотация фильма

Приобрести билеты на показ можно здесь.

«Общество мертвых поэтов»

26 августа, 20.00

Фильм Питера Уира 1989 года с Робертом Шоном Леонардом, Итаном Хоуком, Робином Уилльямсом, Джошем Чарлзом, Гейлом Хансеном, Диланом Кассманом, Аллелоном Руджеро и Джеймсом Уотерстоном в главных ролях. Кинолента получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а также номинировалась в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль».

«Появление свободомыслящего преподавателя в престижной академии для мальчиков заставляет учеников переосмыслить свои взгляды и возродить некогда существовавшее тайное литературное общество».
Аннотация фильма

Приобрести билеты на показ можно здесь.

«Блюз о лучшей жизни»

30 августа, 20.00

Четвертая кинолента в карьере режиссера Спайка Ли, вышедшая на экраны в 1990 году. Фильм принимал участие в Венецианском кинофестивале и был удостоен специального упоминания.

«Бескомпромиссный джазовый трубач Блик Гиллиам балансирует между творческим призванием и отношениями с двумя девушками — замкнутой школьной учительницей Индиго и чувственной певицей Кларк».
Аннотация фильма

Приобрести билеты на показ можно здесь.

«Умница Уилл Хантинг»

2 сентября, 20.00

Фильм режиссера Гаса Ван Сэнта, снятый в 1997 году. Он входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDB. В главных ролях снялись Робин Уилльямс и Мэтт Деймон. Второй написал еще и сценарий совместно с Беном Аффлеком.

«20-летний уборщик в Массачусетском технологическом институте Уилл Хантинг обладает выдающимися математическими способностями и фотографической памятью, но не хочет проявлять себя, предпочитая валять дурака со своим лучшим другом Чакки. Все меняется с появлением в жизни Уилла отцовской фигуры и двойника — терапевта Шона Магуайра, который вырос в том же неблагополучном районе Бостона, что и Уилл, и помогает ему снять психологические защитные механизмы».
Аннотация фильма

Приобрести билеты на показ можно здесь.

«Малышка на миллион»

6 сентября, 20.00

Спортивная драма от Клинта Иствуда, который также сыграл в главной роли совместно с Хилари Суонк. Фильм получил четыре «Оскара»: за лучший фильм, режиссуру, лучшую женскую роль (Хилари Суонк) и мужскую роль второго плана (Морган Фриман).

«31-летняя официантка Мэгги Фицджеральд мечтает стать профессиональной боксершей. Стареющий тренер Фрэнки Данн отказывается брать ее под свое крыло, поскольку не работает с женщинами. После долгих уговоров, к которым подключается друг Данна, боксер в отставке Эдди Дюпри по прозвищу Металлолом, Данн неохотно соглашается. Неожиданно для самого себя Фрэнки — несостоявшийся в свое время боксер и потерявший связь с дочерью отец — превращается в отцовскую фигуру для Мэгги, но это происходит в самом неподходящем для родительских чувств месте — на боксерском ринге».
Аннотация фильма

Приобрести билеты на показ можно здесь.

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