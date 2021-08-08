В Краснодарском крае госпитализировали с отравлением 87 детей, которые ехали в детский лагерь поездом Мурманск — Адлер. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Первых детей с признаками кишечной инфекции госпитализировали еще 6 августа, к вечеру 7 августа их число увеличилось до 56. Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления детей стал норовирус второго типа. Госпитализированные находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Сотрудник кухни решением Роспотребнадзора отстранен от работы.

Прокуратура начала проверку по факту отравления. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Специалисты Роспотребнадзора взяли в поезде пробы воды и пищи.

Дети, у которых не выявили подозрений на кишечную инфекцию, доставили в детский лагерь. Всего в поезде было 246 несовершеннолетних и 24 сопровождающих.