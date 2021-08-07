Канадский футболист стал первым трансгендерным олимпийским чемпионом

Ребекка Куинн родилась женщиной, но осознала себя мужчиной и в 2020 году совершила каминг-аут как трансперсона. Спортсмен сократил свое имя до одного слова — Куинн и попросил обращаться к ним во множественном числе — они/их.

Футболист Куинн стал первым трансгендерным человеком, завоевавшим олимпийское золото. Он выступал за женскую сборную Канады, которая обыграла в финале Швецию со счетом 2:1. Об этом пишет Eurosport .

За сборную Канады Куинн, которые играют в защите и полузащите, провели 68 матчей и забили 6 голов. Спортсмен участвовал в Олимпиаде 2016 года, где завоевал бронзу.

Куинну 25 лет, они родились в спортивной семье — отец Билл играл в регби в Университете Западного Онтарио, а мать Линда была баскетболисткой в Университете Ватерлоо. Сестра-близнец Куинн по имени Джиллиан играла в футбол в Северо-Восточном университете США, а еще одна сестра, Лорен, занималась плаванием в Университете Западного Онтарио.

По данным OutSports, на Олимпиаду в Токио приехали не менее 182 спортсменов — представителей ЛГБТК+. Среди них есть и трансперсоны — тяжелоатлетка Лорел Хаббард, BMX-велосипедистка Челси Вулф и небинарная скейтбордистка Алана Смит.