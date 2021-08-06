Умерла правозащитница и журналист Арина Гинзбург

В Париже на 84-м году жизни скончалась правозащитница, филолог и журналист Арина Гинзбург. Об этом сообщили публицист Николай Подосокорский и журналист Михаил Гохман.

Семья Гинзбург подтвердила информацию о смерти «Новой газете», причины не сообщаются.

«Не могу поверить, что ее нет, что не услышу ее голос по телефону. 54 года мы дружили, были очень близки… и все оборвалось. Я очень надеялась, что и на этот раз она справится, выберется из этой болезни. Не получилось…», — пишет близкая подруга правозащитницы Ирина Ронкина.

Арина Гинзбург родилась 9 августа 1937 года в Москве. В 1959 году отучилась на филологическом факультете МГУ, а потом в течении семи лет работала на кафедре русского языка для иностранцев в Московском университете.

Правозащитница была участницей кампании против «Процесса четырех» — дела против Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Алексея Добровольского и Веры Лашковой. Все они обвинялись в антисоветской пропаганде за публикацию за границей сборника «Белая книга» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

С 1074 года Гинзбург участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах являлась распорядителем.

1 февраля 1980 года она вынужденно покинула СССР вслед за высланным ранее мужем Александром Гинзбургом. В Париже в 1980–1997 годах работала заместителем главного редактора «Русская мысль», а параллельно была европейским корреспондентом радиостанции «Голос Америки»*.

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