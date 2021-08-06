Найк Борзов выпустил клип о беззаботной юности на песню «Дачные велосипедистки»

Рок-музыкант Найк Борзов выпустил песню «Дачные велосипедистки» и поделился клипом на нее. Трек был написан в начале нулевых лидером группы «Оберманекен» Анжеем Захарищевым фон Браушем. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музыканта.

Борзов рассказал, что влюбился в песню, как только услышал ее. «Несколько лет назад во время встречи с Анжеем мы завели разговор о „Велосипедистках“, и я рассказал о своем желании перепеть ее. Так, спустя 20 лет, песня обрела новое дыхание…» — добавил он.

Ролик наполнен яркими красками, атмосферой хиппи и беззаботной юности. «Я на несколько минут по-настоящему почувствовал себя ребенком солнца», — отметил артист.