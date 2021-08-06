Студия Wizart Comics анонсировала фантастический комикс про Михаила Шуфутинского

Студия Wizart Comics делает фантастический комикс про Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом создатели сообщили в группе «ВКонтакте».

По сюжету, певец едет в номер отеля, уставший после концерта и от шуток про третье сентября. Перед сном Шуфутинский восклицает: «Ух, лучше бы этой песни вообще никогда не было!», а затем просыпается в мире, где никто не знает, кто он такой.

«Он пытается разобраться, что вообще происходит вокруг, но оказывается в еще более сумасшедшем мире. Так он начинает свое безумное приключение», — рассказал главред студии Влад Максименко.