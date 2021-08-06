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Студия Wizart Comics анонсировала фантастический комикс про Михаила Шуфутинского

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:47

Студия Wizart Comics делает фантастический комикс про Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом создатели сообщили в группе «ВКонтакте».

По сюжету, певец едет в номер отеля, уставший после концерта и от шуток про третье сентября. Перед сном Шуфутинский восклицает: «Ух, лучше бы этой песни вообще никогда не было!», а затем просыпается в мире, где никто не знает, кто он такой.

«Он пытается разобраться, что вообще происходит вокруг, но оказывается в еще более сумасшедшем мире. Так он начинает свое безумное приключение», — рассказал главред студии Влад Максименко.

© Crunch!/«ВКонтакте»
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© Crunch!/«ВКонтакте»
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© Crunch!/"ВКонтакте"
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Шуфутинский поддержал создателей и даже записал обращения для поклонников.

«Я сам с нетерпением жду, потому что это первый в моей жизни опыт создания комикса. Мне очень хочется скорее его увидеть, подержать в руках, почитать и посмотреть. Надеюсь, что вам тоже понравится. Ждем третья сентября, люблю вас», — сказал артист.

Сценарий «Третьего сентября» написали Даниил Ветлужских и Владислав Максименко, а нарисовали его сразу несколько художников в разных стилях. Комикс выйдет третьего сентября.

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