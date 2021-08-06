Новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел». В нем мало что показали, но назвали дату выхода

Netflix показал еще один тизер четвертого сезона «Очень странных дел» с кадрами из предстоящей премьеры. В ролике также объявили дату выхода — 2022 год.

Исполнительный продюсер шоу Шон Леви объяснил задержку релиза тем, что именно в новом сезоне решили значительно расширить место действия, помимо основной истории в городке Хоукинс. Актер Дэвид Харбор назвал четвертый сезон не только своим любимым, но и самым большим в сравнении с остальными.