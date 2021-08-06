Новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел». В нем мало что показали, но назвали дату выхода

Netflix показал еще один тизер четвертого сезона «Очень странных дел» с кадрами из предстоящей премьеры. В ролике также объявили дату выхода — 2022 год.
Исполнительный продюсер шоу Шон Леви объяснил задержку релиза тем, что именно в новом сезоне решили значительно расширить место действия, помимо основной истории в городке Хоукинс. Актер Дэвид Харбор назвал четвертый сезон не только своим любимым, но и самым большим в сравнении с остальными.
Съемки нового (и последнего) сезона «Очень странных дел» стартовали еще в начале 2020 года, но из‑за пандемии коронавируса производство остановилось почти на все лето, а когда дела пошли на поправку, ковидные протоколы безопасности сильно замедлили производство.
Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» близки к завершению, но Netflix предстоит еще постпродакшен — в сериале немало визуальных эффектов.