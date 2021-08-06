На фестивале Signal в этом году откроют детский тематический кемп

На фестивале Signal, который в этом году пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец», будет организован детский тематический кемп. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Лагерь Signal Kids откроется на второй день фестиваля и будет принимать детей от 6 лет. Для маленьких посетителей подготовлена насыщенная программа: активные и интеллектуальные игры, прогулки с вожатыми по территории Никола-Ленивца, творческие занятия, сторителлинг, музыкальная импровизация, посиделки у костра и многое другое. Кульминацией станет яркий костюмированный перформанс с участием детей.

Оставлять детей под присмотром вожатых и кураторов можно будет даже в ночное время. Билеты в кемп продаются заранее и на месте.

В команде Signal Kids — креативный продюсер, автор образовательных и творческих программ для детей и подростков Люба Гурарий, куратор и художник Ляля Ваганова, педагог и создатель проекта «В гости поиграть» Влад Буланов, художник и психолог Максим Субота, а также архитектор и арт-педагог Лена Андерсон.

Лагерь будет находиться рядом с фермой Морозовых в Никола-Ленивце, в комфортном удалении от фестивальной зоны со всеми сценами. Для детей будет предусмотрено трехразовое питание.

В этом году на четырех сценах фестиваля Signal выступят более 100 артистов, включая Николаса Лутса, Сонью Мунир, Aurora Halal, Bruce, Dr. Rubinstein, Софию Родину, Нура Джабера, Summer of Haze, «Электрическую собаку» и Shortparis.