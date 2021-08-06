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Экранизация приквела о главном злодее «Голодных игр» выйдет через два года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:17

Экранизация приквела «Голодных игр» находится на ранней стадии разработки, а студия Lionsgate надеется начать производство в первой половине 2022 года. Председатель киногруппы компании Джо Дрейк рассказал, что в планах выпустить ленту в конце 2023 или начале 2024 года. Об этом сообщает Deadline.

На ежеквартальном отчете о доходах Дрейк заявил, что подготовка к съемкам «продвигается очень, очень хорошо». Он надеется на кинотеатральный прокат, несмотря на пандемию коронавируса.

В основу картины ляжет книга Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». В официальном синопсисе будущего фильма говорится, что он расскажет историю 18-летнего Кориолана Сноу еще до того, как он стал тираном.

Кастинг на главные роли еще не провели. Режиссером экранизации «Баллады» выступит Фрэнсис Лоренс, снявший последние три части серии фильмов «Голодные игры». Над адаптацией сценария поработает Майкл Арндт, а поможет ему Коллинз.

Подробности по теме
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