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Месси ушел из футбольного клуба «Барселона». Он играл за него с 2003 года

Дарья Мельникова
Вчера в 23:28

Лионель Месси покинул ФК «Барселона». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Несмотря на то, что ФК „Барселона“ и Лионель Месси достигли соглашения и явного намерения обеих сторон подписать новый контракт сегодня, это не может произойти из‑за регламента Ла Лиги по регистрации игроков», — сказано в сообщении.

По правилам, объем трат клубов должен зависеть от их заработков. Но «Барселона» не соответствует нормам Ла Лиги. В сезоне 19.20 клуб потратил 671 млн евро на зарплаты. Теперь же эта сумма не должна превышать 383 млн. Поэтому ФК больше не может заключать новые контракты.

С 1 июля у Месси закончился предыдущий контракт, и футболист стал свободным агентом. Ла Лига заключила соглашение с CVC Capital Partners о кредите в размере 2,7 млрд евро, чтобы в том числе помочь «Барселоне» сохранить Месси.

90% кредита распределили между 42 профессиональными клубами в качестве беспроцентного займа на 40 лет. «Барса» получила 252 млн, из которых 42 млн могут быть выделены на трансфер и заработную плату. Однако и эта мера не помогла.

Клуб заявил, что выражает огромную благодарность футболисту за его вклад в развитие и желает лучшего в личной и профессиональной жизни. «Обе стороны глубоко сожалеют», — уточнили представители.

Пользователи твиттера и российские клубы молниеносно отреагировали на уход футболиста.

Месси представлял «Барсу» с 2000 года, а за основную команду играл с 2003. С ним клуб 10 раз выиграл в чемпионате Испании, 7 раз в Кубке, 8 — в Суперкубке, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке УЕФА и на клубном ЧМ.

Месси 12 раз отмечен как лучший игрок года в Аргентине, 7 — лучший игрок чемпионата Испании. Он также обладает тремя премиями «Дон Балон», четырьмя «Золотыми мячами ФИФА» и статусом лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS.

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