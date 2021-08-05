Месси ушел из футбольного клуба «Барселона». Он играл за него с 2003 года

Лионель Месси покинул ФК «Барселона». Об этом сообщается на сайте клуба. «Несмотря на то, что ФК „Барселона“ и Лионель Месси достигли соглашения и явного намерения обеих сторон подписать новый контракт сегодня, это не может произойти из‑за регламента Ла Лиги по регистрации игроков», — сказано в сообщении. По правилам, объем трат клубов должен зависеть от их заработков. Но «Барселона» не соответствует нормам Ла Лиги. В сезоне 19.20 клуб потратил 671 млн евро на зарплаты. Теперь же эта сумма не должна превышать 383 млн. Поэтому ФК больше не может заключать новые контракты.

С 1 июля у Месси закончился предыдущий контракт, и футболист стал свободным агентом. Ла Лига заключила соглашение с CVC Capital Partners о кредите в размере 2,7 млрд евро, чтобы в том числе помочь «Барселоне» сохранить Месси. 90% кредита распределили между 42 профессиональными клубами в качестве беспроцентного займа на 40 лет. «Барса» получила 252 млн, из которых 42 млн могут быть выделены на трансфер и заработную плату. Однако и эта мера не помогла. Клуб заявил, что выражает огромную благодарность футболисту за его вклад в развитие и желает лучшего в личной и профессиональной жизни. «Обе стороны глубоко сожалеют», — уточнили представители. Пользователи твиттера и российские клубы молниеносно отреагировали на уход футболиста.