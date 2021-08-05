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У Илона Маска появится новая биография. Ее напишет автор книги «Стив Джобс» Уолтер Айзексон

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Автор книги «Стив Джобс» Уолтер Айзексон напишет новую биографию Илона Маска. Об этом основатель Tesla сообщил в твиттере. Когда выйдет новая работа журналиста, пока не сообщается.

Из книги можно будет узнать о текущих проектах Маска. О жизни бизнесмена до 2014 года ранее можно было прочитать в биографии «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» — ее написал Эшли Вэнс в 2015 году.

Чем новая книга будет принципиально отличаться от предшественницы, неизвестно. Можно предположить, что речь в ней пойдет о событиях последних лет — запуске Neuralink, полетах ракет Space и старте The Boring Company.

«Если вам интересно узнать о Tesla, SpaceX и моей жизни в целом, Уолтер Айзексон пишет биографию», — написал Маск.

В 2011 году Айзексон выпустил официальную биографию Стива Джобса — она стала основой для фильма Дэнни Бойла «Стив Джобс». В 1993 году писателя номинировали на Пулитцеровскую премию за биографию дипломата Генри Киссинджера. Также Айзексон работал над книгами о Бенджамине Франклине, Альберте Эйнштейне и Леонардо да Винчи.

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