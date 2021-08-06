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Twitch снизил стоимость подписки в России — в три раза

Дарья Мельникова
Сегодня в 0:35

Twitch снизил стоимость подписки в России с 399 до 130 рублей. Об этом сообщается в блоге сервиса.

В компании заявили, что приняли решение о снижении цены из‑за зрителей, которые сообщали, что хотят поддерживать любимых стримеров с помощью подписок, независимо от того, где они живут.

Трехмесячная подписка обойдется в 117 рублей в месяц, а полугодовая — 110. Стоимость услуги второго уровня снизилась с 799 до 260 рублей, а третьего — с 1999 до 650. Подписки высокого уровня представляют больше возможностей для зрителей, например, дополнительные смайлики.

Для тех, кто уже оплатил подписку, стоимость изменится автоматически при следующей оплате.

Поскольку из‑за изменения тарифов авторы сервиса могут потерять часть доходов, Twitch в течение года будет их поддерживать. Предполагается, что в этот период компания компенсирует стримерам 100% недополученных денег.

Позже процент компенсационных выплат постепенно будет снижаться — на 25% каждые три месяца. Услуги Twitch подешевели не только в России, но и в других странах, в том числе в Европе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее Twitch уменьшил региональные цены в Мексике и Турции, что способствовало увеличению числа зрителей в 5 раз. Несмотря на сниженные тарифы, за счет прироста подписчиков авторы стримов стали получать больше денег.

Twitch — видеостриминговый сервис, который специализируется на трансляции геймплея популярных игр и киберспортивных турниров. На нем стримеры со статусом «партнер» или «компаньон» могут получать доход от рекламы и платных подписчиков. Вторым взамен становятся доступны смайлики канала, просмотр без рекламы, значки около никнейма и записи стримов за два месяца.

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