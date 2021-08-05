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На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:00

На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact. 50-метровая вышка будет транслировать аудиореактивный контент. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта — Sila Sveta и «Связной».

Аудиовизуальный художник Aizek вместе с медиахудожниками студии Sila Sveta создал контент, который можно будет увидеть с 19 по 22 августа в Никола-Ленивце. Башня Contact будет показывать его, реагируя на музыку со сцены Mobius.

Кроме того, Contact станет мессенджером, через который можно будет обратиться к космосу. Любой посетитель фестиваля сможет отправить сообщение через телеграм-бот, после чего оно отразится на антенне и улетит в небо, сопровождаемое световым лучом.

«Медиабашня способна наладить диалог посетителя фестиваля с самим космосом, передав наверх любое его сообщение. Башня становится своего рода проводником разговора с богом, своеобразным медиумом, благодаря которому все наконец-то будут услышаны», — сказали авторы проекта.

По замыслу создателей, светящаяся вышка станет своеобразным маяком для гостей Signal. Ее будет видно со всех локаций фестиваля, таким образом Contact станет главной навигационной точкой.

В 2021 году Signal состоится с 19 по 22 августа. На четырех сценах фестиваля выступят более 100 артистов, включая Николаса Лутса, Сонью Мунир, Aurora Halal, Bruce, Dr. Rubinstein, Софию Родину, Нура Джабера, Summer of Haze, «Электрическую собаку» и Shortparis.

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