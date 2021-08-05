В сети появился трейлер мини-сериала «Пропавшая» — это психологический триллер режиссера Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Дом из песка и тумана»), главную роль в котором сыграла Лиза Янковская. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Кинопоиск HD», где состоится премьера.

«Пропавшая» покажет историю семьи Гарбер, в которую спустя 10 лет после пропажи возвращается дочь. Девушка Лена не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду мать Катерина (Мария Куликова) сразу признает своего ребенка, в то время как ее супруг (Владимир Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а, наоборот, делает ее жизнь невыносимой.