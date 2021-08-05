В сети появился трейлер мини-сериала «Пропавшая» — это психологический триллер режиссера Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Дом из песка и тумана»), главную роль в котором сыграла Лиза Янковская. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Кинопоиск HD», где состоится премьера.
«Пропавшая» покажет историю семьи Гарбер, в которую спустя 10 лет после пропажи возвращается дочь. Девушка Лена не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду мать Катерина (Мария Куликова) сразу признает своего ребенка, в то время как ее супруг (Владимир Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а, наоборот, делает ее жизнь невыносимой.
Команда создателей столкнулась со сложностями во время съемок, рассказал генеральный продюсер Данила Шарапов. Сначала Перельман не мог приехать из Канады в Москву, а потом съемки экстренно перенеслись в Минск, где протестовали против результатов президентских выборов.
Сценарий написал Павел Тетерский, а за камерой стоял Владислав Опельянц. Снимался сериал при поддержке компании «Медиаслово».
В «Пропавшей» 4 серии по 30 минут. Они выйдут одновременно на «Кинопоиск HD» 9 сентября.