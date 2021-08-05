Mash: Московские сатанисты признались в двух ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии

Сатанисты Андрей Трегубенко и Ольга Большакова из Москвы признались в двух ритуальных убийствах, расчленении и каннибализме. Они рассказали об этом в отделе полиции, куда их доставили из‑за наркотиков, пишет «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, убийства произошли в 2016 году в Ленобласти и Карелии. Первой жертвой стал петербуржец Платон Степанов, который в августе 2016-го поехал с Трегубенко и Большаковой под Приозерск. Добравшись до места, он скинул сообщение родителям, а после пропал.

Вторая жертва, о которой стало известно, — Виктория Зайцева — была убита Трегубовым в карельском лесу. Mash пишет, что девушка познакомилась с ним на встрече клуба «Легион тьмы» и влюбилась.

Обе жертвы, как и подозреваемые в их убийстве, увлекались оккультизмом и эзотерикой, обе считались пропавшими с 2016 года. По мнению телеграм-канала, речь идет о жертвоприношениях, официальной информации от правоохранительных органов пока нет.