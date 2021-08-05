Из Москвы в Карелию начнет ходить двухэтажный туристический поезд

РЖД запустит с 13 августа новый туристический маршрут выходного дня: Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала в пятницу вечером и возвращаться обратно утром в понедельник. В расписании предусмотрены длинные остановки в Петрозаводске, Сортавале и Выборге. Они позволят путешественникам побывать на островах Кижи и Валаам, посетить горный парк «Рускеала» и осмотреть достопримечательности Петрозаводска.

В составе поезда — новые двухэтажные вагоны купе и СВ с душем и бесконтактными зарядками, регулировкой температуры в каждом купе и индивидуальными сейфами. Будут и вагоны класса «Люкс» с личным душем и туалетом.

Купить билеты на поезд можно на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам». Их цена начинается от 7848 рублей. Составы будут курсировать по маршруту до 27 сентября.

Сейчас РЖД предлагает более 10 туристических маршрутов. Из Москвы, например, можно отправиться по Золотому кольцу, на выходные в Поволжье или на неделю на Северный Кавказ.