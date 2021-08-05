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США планируют впускать в страну только привитых иностранцев

Семён Гудошников
Сегодня в 10:12

Администрация Джо Байдена планирует ввести требование, чтобы почти все иностранцы, приезжающие в США, были вакцинированы от коронавируса. Об этом пишут AP и Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, власти США хотят открыть границу для иностранцев, чтобы способствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туристической индустрии, но немедленно снять ограничения не готовы — из‑за распространения «Дельта»-варианта коронавируса.

AP отмечает, что мера станет частью поэтапного ослабления ограничений на поездки иностранцев в США. Сроки ее введения пока не определены. Также неясно, будет ли разрешен въезд в страну людям, привитым вакцинами, не одобренными американскими регуляторами.

Ранее администрация Байдена запретила въезд в США для нерезидентов, которые в последние 14 дней были в Китае, Шенгенской зоне, Великобритании, Бразилии, ЮАР или Индии. В течение трех дней после прибытия в страну все путешественники должны предоставить результат ПЦР-теста, независимо от статуса вакцинации.

Ограничения решили ослабить в том числе после критики стран-союзниц США и семей, которые оказались разлучены с близкими. Многие заявляли, что требования не адекватны эпидемиологической ситуации, поскольку число заражений в США больше, чем во многих странах, из которых запретили въезд.

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