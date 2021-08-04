Роскомнадзор намерен обязать онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о бесплатном ТВ

Роскомнадзор хочет обязать онлайн-кинотеатры информировать своих пользователей о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов. Регулятор уже подготовил соответствующий проект приказа.

По задумке ведомства, информация об этом должна размещаться на главной странице видео сервиса круглосуточно, в непрерывном режиме. Размер букв этого сообщения должен быть не меньше других, опубликованных на сайте платформы.

1 августа в России вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого и второго мультиплекса. Телеканалы можно будет смотреть на единой платформе, выбранной из аудиовизуальных сервисов. Роскомнадзор вместе с представителями телеканалов должен будет определиться с выбором такой площадки до 1 октября.