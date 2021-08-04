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На церемонии награждения на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянками

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

На церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук представили как спортсменов команды Олимпийского комитета России. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Фединой, украинские девушки заметили ошибку диктора, но не обратили на нее внимания. «Главное, что все закончилось хорошо», — сказала бронзовый призер турнира.

Россиянка Светлана Колесниченко, которая в дуэте со Светланой Ромашиной выиграла олимпийское золото, отметила, что сперва все участники церемонии растерялись.

«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», — рассказала она.

На пресс-конференции журналисты спросили у Фединой и Савчук, как складываются их отношения с российскими соперницами «в непростые времена». Савчук отметила, что между спортсменками нет враждебности и они поддерживают друг друга.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в турнире по синхронному плаванию в дуэтах с результатом 195,9079 балла. Серебро взяли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), бронзу — спортсменки из Украины. Ромашина стала единственной в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

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