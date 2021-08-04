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В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий — SwapMap

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:49

В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий SwapMap. Это приложение, позволяющее найти интересные события, которые пройдут в ближайшие сутки, рассказали «Афише Daily» его создатели.

В SwapMap каждый день публикуется более 300 событий от компаний и частных организаторов. На карте в режиме реального времени можно посмотреть, кто уже присоединился к мероприятию. Решить, куда пойти, поможет фильтр по 150 категориям.

Соцсеть уже работает в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России. Присоединиться к ней можно бесплатно, скачав приложение в App Store или Google Play.

«Идея SwapMap возникла давно, но мы не хотели создать просто агрегатор мероприятий, мы хотели сделать полезный сервис о событиях, цель которого — найти друзей по интересам», — рассказал один из основателей сервиса Георгий Кожуховский.

Он создал SwapMap вместе с другим петербургским предпринимателем — CEO компании «Мэджик Мьюзик» Глебом Ткаченко. По словам Ткаченко, соцсеть поможет людям знакомиться, придумывать совместный отдых и привлекать единомышленников.

«Для быстрой и удобной коммуникации мы создали мессенджер внутри сервиса, также скоро появится геолокационный check-in, чтобы отметиться, где вы находитесь в данный момент, и пригласить туда друзей», — добавил Ткаченко.

В проект внедрили элементы геймификации. Приложение присуждает награды за участие в событиях и их организацию, ведет рейтинг пользователей и отмечает их тематическими статусами: например, «Модный гость», «Фанат футбола», «Ценитель» и «Star».

Активные пользователи смогут получать приглашения на закрытые мероприятия, где им станут доступны полезные знакомства. Рейтинг может не только расти, но и понижаться: в приложении предусмотрена система антипремий за пропуски событий.

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