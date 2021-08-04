перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гособвинение запросило для Олега Навального год условно по «санитарному делу» 17:55
На крышах московских районных центров пройдут спецпоказы Фестиваля уличного кино 17:21
«Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF 17:15
В Петербурге водитель маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП. Его уволили на следующий день 16:39
sapsan_rzd/Instagram Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа
Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа 16:30
СК проверяет гибель 20 млн пчел в Красноярском крае. Пасечники полагают, что дело в пестицидах 16:27
Xsolla уволила часть сотрудников после анализа их онлайн-активности. Их посчитали малопродуктивными 15:31
Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору по поводу удаления роликов об акциях протеста 15:31
Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет серию событий во дворе «Никольских рядов» 15:13
Майкл Джексон однажды предложил группе Duran Duran записать совместный трек, но те отказались 14:44
Половина россиян поддерживает установку памятника Сталину. За 10 лет их доля выросла в два раза 13:55
anna__chernysheva_/Instagram Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19
Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19 13:23
ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 12:41
Итан Коэн ушел из кино, чтобы заняться пьесами. Поэтому трагедию «Макбет» снял только Джоэл 12:37
Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы. В топ-10 также Домодедово, Пулково и Внуково 11:40
Больше половины бывших глав Штабов Навального находятся под следствием, под арестом или эмигрировали 11:39
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса 11:18
Барабанщику The Offspring запретили играть на концертах из‑за отказа от вакцинации 10:27
Илон Маск опирался на российские разработки при создании двигателя для полетов на Марс Raptor 10:14
Белорусская бегунья Тимановская улетела из Токио в Вену. Она сменила рейс прямо перед вылетом 9:19
Отключить рекламу

Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет серию событий во дворе «Никольских рядов»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:13

Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет в августе серию мероприятий в летнем дворе «Никольских рядов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Первые два события пройдут 8 августа. В этот день можно будет посетить сеанс одновременной игры в шахматы, который проведет международный гроссмейстер и четырехкратный чемпион Петербурга Алексей Гоганов. Начало в 16.00.

Следом пройдет лекция «Шахматы в жизни: как игра помогает в принятии решений, планировании и борьбе со стрессом». Ведущий мероприятия — международный гроссмейстер, старший тренер профессиональной шахматной школы «Медный всадник» Алексей Луговой. Лекция начнется в 18.00.

14 августа во дворе «Никольских рядов» кандидат в мастера спорта, тренер «Медного всадника» Игорь Болотинский проведет мастер-класс по шахматам для начинающих. 15 августа на площади за башней состоится открытый блицтурнир Nikolskiye Cup. Оба события начнутся в 13.00.

Участие во всех мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации, за исключением блицтурнира. Для участия в нем нужно внести вступительный взнос в 500 рублей и также пройти регистрацию.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Алексей Гоганов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить