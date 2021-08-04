Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет серию событий во дворе «Никольских рядов»

Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет в августе серию мероприятий в летнем дворе «Никольских рядов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Первые два события пройдут 8 августа. В этот день можно будет посетить сеанс одновременной игры в шахматы, который проведет международный гроссмейстер и четырехкратный чемпион Петербурга Алексей Гоганов. Начало в 16.00.

Следом пройдет лекция «Шахматы в жизни: как игра помогает в принятии решений, планировании и борьбе со стрессом». Ведущий мероприятия — международный гроссмейстер, старший тренер профессиональной шахматной школы «Медный всадник» Алексей Луговой. Лекция начнется в 18.00.

14 августа во дворе «Никольских рядов» кандидат в мастера спорта, тренер «Медного всадника» Игорь Болотинский проведет мастер-класс по шахматам для начинающих. 15 августа на площади за башней состоится открытый блицтурнир Nikolskiye Cup. Оба события начнутся в 13.00.

Участие во всех мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации, за исключением блицтурнира. Для участия в нем нужно внести вступительный взнос в 500 рублей и также пройти регистрацию.