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Во Франции к концу лета хотят привить от COVID-19 всех беженцев

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:15

МВД Франции к концу августа намерен привить от COVID-19 всех беженцев и людей, ищущих в стране политического убежища. Об этом ведомство заявило на своем веб-сайте.

Министр-делегат по вопросам гражданства при МВД Марлен Шьяппа попросила префектов и генеральных директоров региональных агентств здравоохранения ускорить вакцинацию людей, живущих в общежитиях для трудящихся-мигрантов.

Кроме того, она попросила заняться обеспечением вакцинами людей в центрах приема беженцев и лиц, запрашивающих убежища. По мнению МВД, именно эти жители Франции нуждаются в вакцинации больше всего, ведь получение ими прививок осложнено языковым барьером.

В МВД также отметили, что в миграционных центрах и общежитиях не хватает необходимого оборудования для получения информации о вакцинации. Ведомство поставило цель обеспечить вакцинацию 100% уязвимых людей до конца лета.

Помочь в этом должны мобильные центры вакцинации. Они, как отметили во Франции, хорошо зарекомендовали себя для помощи пожилым людям и инвалидам.

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