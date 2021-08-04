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В Киеве нашли повешенным главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:14

В Киеве обнаружили мертвым Виталия Шишова — главу организации «Белорусский дом в Украине», помогающей белорусам, бежавшим с территории своей страны по политическим причинам. Об этом сообщил портал Strana.ua.

26-летнего мужчину нашли повешенным на дереве в Святошинском лесопарке недалеко от места, где тот жил. Тело Шишова увидели волонтеры, которые накануне начали его поиски. Молодой человек пропал 2 августа, предположительно, во время утренней пробежки.

Украинская полиция рассматривает две основные версии случившегося — убийство, замаскированное под суицид, или самоубийство. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.

Источник издания Strana.ua в полиции отметил, что признаков инсценировки самоубийства пока не нашли. Сейчас следователи выясняют, в каком психоэмоциональном состоянии был Шишов в последние недели и поступали ли ему какие‑либо угрозы.

Девушка Шишова Божена Жолудь убеждена, что он не мог совершить самоубийство. По ее словам, у пары были планы на будущее, а у самого Шишова не было причин для того, чтобы покончить с собой.

«Мы оба болели около недели, лежали, смотрели фильмы. Понятно, что настроение у больного человека невеселое, но никаких плохих мыслей у Виталия не было», — заявила Жолудь в интервью белорусской редакции «Радио Свобода» (СМИ признано иноагентом в России).

Сотрудник «Белорусского дома в Украине» Юрий Шучко, который видел его сразу после обнаружения, сказал телеканалу «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом в России), что на лице погибшего были «следы избиения». В полиции травмы объясняют «разовым падением».

В «Белорусском доме в Украине» признались, что их предостерегали «о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», но Виталий Шишов реагировал на предупреждения «с юмором».

«В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все», — пояснил Шучко.

Знакомые Шишова добавили в разговоре с правозащитным центром «Весна», что он замечал слежку за собой во время ежедневных пробежек. «Белорусский дом в Украине» уверяет, что сообщал о слежке полиции (но полиция отрицает это).

Шучко рассказал, что Шишов около недели назад попросил его позаботиться о «близких, которые его окружают». Жолудь подтвердила, что молодой человек просил своего знакомого «ухаживать за Боженой» из‑за «плохого предчувствия».

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