«Дом, милый дом»: реакции твиттера на спин-офф «Американской истории ужасов»

25 августа на Hulu выйдет десятый сезон «Американской истории ужасов». Фанаты ждали продолжения почти два года, и спин-офф шоу, который стартовал 15 июля, стал отличным способом заполнить пустоту.

Ответвление получило название «Американские истории ужасов» (достаточно легко перепутать с оригинальным сериалом) и в каждой серии рассказывает отдельную историю или городскую легенду. Пока вышло четыре часовых эпизода из запланированных 16, но фанаты в восторге — и неудивительно, ведь им позволили вернуться в Дом-убийцу из первого сезона шоу.

Мы прошерстили твиттер и собрали реакции зрителей — главных сериальных критиков.

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