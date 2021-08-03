«Дом, милый дом»: реакции твиттера на спин-офф «Американской истории ужасов»

25 августа на Hulu выйдет десятый сезон «Американской истории ужасов». Фанаты ждали продолжения почти два года, и спин-офф шоу, который стартовал 15 июля, стал отличным способом заполнить пустоту.
Ответвление получило название «Американские истории ужасов» (достаточно легко перепутать с оригинальным сериалом) и в каждой серии рассказывает отдельную историю или городскую легенду. Пока вышло четыре часовых эпизода из запланированных 16, но фанаты в восторге — и неудивительно, ведь им позволили вернуться в Дом-убийцу из первого сезона шоу.
Мы прошерстили твиттер и собрали реакции зрителей — главных сериальных критиков.
Осторожно! Небольшие спойлеры
«Я во время интро „Американских историй ужасов“»
«— А еще все призраки в конце типа завтракают./— Как они могут есть? Они мертвы./— Где они берут пищу?»
«У меня есть теория. Я думаю, что Скарлетт — на самом деле дочь Венабл, окей?! У них похожий вид и одинаковый цвет волос, а-а-а-а»
«Услышав саундтрек „Американских историй ужасов“»
«Четырех подростков убивают на экране./Я:»
«Одержим высокой готичной девушкой-убийцей. А если точнее, Кайей Гербер в роли Руби»
«Я во время просмотра этого странного эпизода „Американских историй ужасов“»
«Черт, „Американские истории ужасов“ действительно сделали это…»